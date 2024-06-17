Евро-2024: полное расписание матчей понедельника, 17 июня

Расписание матчей 17 июня

В этот раз матчи в рамках турнира континентального первенства примут Мюнхен, Франкфурт и Дюссельдорф.

Уже в 16:00 начнется первый, особый для украинцев матч команды "сине-желтых". Наша сборная встретится с румынами на "Альянц-Арене".









Следующий матч состоится в 19:00, где на "Дойче Банк" Парке встретятся команды Бельгии и Словакии из этой же группы Е.









Заключительным матчем 17 июня станет встреча австрийцев и французов - представителей квартета D - на "Меркур Шпиль-Арене". Матч начнется в 22:00.









Где смотреть матчи 17 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO. На платном ресурсе можно будет просмотреть матчи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру сборной Украины против румын.