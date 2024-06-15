Євро-2024: які матчі можна дивитися безкоштовно по ТБ
У Німеччині стартувало Євро-2024 - головний футбольний турнір континенту, до якого прикута увага мільйонів шанувальників цього виду спорту з усього світу. Україна - не виняток.
Де дивитися матчі Чемпіонату Європи українцям безкоштовно по телебаченню та які саме матчі можна буде глянути - читайте на РБК-Україна.
Де дивитися матчі Євро-2024 по ТБ
В Україні турнір будуть транслювати в повному обсязі. На платформі MEGOGO можна буде подивитися усі матчі Євро (51 зустріч).
У свою чергу, телеканали "Суспільного" (у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ) будуть співтранслятором турніру та безкоштовно покажуть змагання, але не в повному обсязі.
Суспільний мовник показав уже матч-відкриття Німеччина - Шотландія, далі транслюватиме один поєдинок групового етапу на день (зокрема і матчі збірної України), а також половину протистоянь в 1/8 фіналу, всі чвертьфінали, обидва півфінали та фінал.
Зазначимо, що якщо синьо-жовті проб'ються в плей-офф, то "Суспільне" транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва там.
Які матчі Євро-2024 точно покаже "Суспільне"
- 16 червня, 16:00. Угорщина - Швейцарія
- 16 червня, 19:00. Словенія - Данія
- 17 червня, 16:00. Румунія - Україна
- 18 червня, 19:00. Грузія - Туреччина
- 19 червня, 16:00. Хорватія - Албанія
- 20 червня, 16:00. Словенія - Сербія
- 21 червня, 16:00. Словаччина - Україна
- 22 червня, 16:00. Грузія - Чехія
- 23 червня, 22:00. Шотландія - Угорщина
- 24 червня, 22:00. Албанія - Іспанія
- 25 червня, 19:00. Австрія - Нідерланди
- 26 червня, 19:00. Україна - Бельгія
До слова, пряма трансляція Євро-2024 доступна не лише у відео, але й аудіоформаті. Так, слухати наживо матчі можна буде на Радіо Промінь (на груповому етапі будуть трансляції матчів збірної України).
Фото: Розподіл матчів групового етапу турніру між MEGOGO та регіональними телеканалами "Суспільного" (MEGOGO)
Додамо, що для обох трансляторів усі матчі прокоментують коментатори MEGOGO.
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
- Понеділок, 17 червня. 16:00. Румунія - Україна (Мюнхен)
- П'ятниця, 21 червня. 16:00. Словаччина - Україна (Дюссельдорф)
- Середа, 26 червня. 19:00. Україна - Бельгія (Штутгарт)
Раніше ми розповідали, хто судитиме матч Румунія - Україна.
Також писали, що воротар європейської збірної раптово помер у 26 років.