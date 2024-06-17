Румунія – Україна: анонс матчу Євро-2024

Румунія – Україна

17 червня, 16:00, Мюнхен, "Фусбаль Арена Мюнхен", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Цей день настав. Команда Сергія Реброва розпочне Євро-2024 протистоянням із "триколірними". Експерти заздалегідь підготували ґрунт для боротьби обох збірних за другу путівку в плей-офф від квартету E після Бельгії. Отже, поєдинок матиме неабияке турнірне значення.

Збірній України вдалося уникнути значних втрат перед стартом турніру. На чемпіонат Європи тренерський штаб зміг узяти всіх найсильніших, а проблеми зі здоров'ям за час підготовки наздогнали Віталія Миколенка. Оборонець ліверпульського "Евертона" пропустить мінімум матч проти Румунії. Утім, глибина складу дозволить безболісно замінити легіонера.

Найімовірніше, позиція ліворуч в обороні відійде Олександру Зінченку. Після змазаної кінцівки сезону в лондонському "Арсеналі" він пережив дежавю в таборі національної команди. Донедавна український "канонір" був безумовним виконавцем основи збірної України, але в серії спарингів програв конкуренцію Миколі Шапаренку.

На решті ж позицій вболівальники навряд дочекаються кадрових сюрпризів. Так, Анатолій Трубін і Роман Яремчук класно проявили себе по різні боки поля, але витіснити Андрія Луніна та Артема Довбика з лінії воріт і центру нападу відповідно вкрай складно. Роллю джокера принаймні на старті Євро-2024 задовольниться і капітан команди Андрій Ярмоленко.

Гучних імен у складі цьогорічного призову збірної Румунії небагато. Та й список клубів виконавців "триколірних" уяву не бентежить. Однак, якісних футболістів якраз удосталь, щоб виглядати цілком конкурентними на рівні чемпіонату Європи. Той же конструктор румунських атак Разван Марін відіграв провідну роль у порятунку італійського "Емполі" від вильоту зі Серії А, поки українець Віктор Коваленко там "зав'яв" у резерві.

Орієнтовні склади на матч Румунія – Україна

Румунія: Молдован – Бурке, Дрегушин, Рус, Банку – М. Марін, Р. Марін – Станчу, Ман, Дрегуш – Міхейле

Україна: Лунін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Степаненко – Циганков, Шапаренко, Судаков, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:1

Нове покоління збірної України приїхало до Німеччини з амбіціями вийти в плей-офф. Для реалізації високих сподівань потрібно бути сильнішими за конкурентів упродовж усього групового етапу. Перший матч задасть тон усьому турніру для "синьо-жовтих". Вочевидь, підопічні Реброва підійдуть до протистояння прагматично. Вони не летітимуть стрімголов уперед, але методично шукатимуть слабкі місця в небезгрішній обороні Румунії. У цьому підході головне – не проґавити випад суперника.