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"До їдальні можу дійти". Миколенко віджартувався про стан здоров'я після травми

Мюнхен, Неділя 16 червня 2024 12:29
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"До їдальні можу дійти". Миколенко віджартувався про стан здоров'я після травми Фото: Віталій Миколенко на тренуванні "синьо-жовтих" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Оборонець збірної України Віталій Миколенко поділився подробицями відновлення від отриманого в спарингу проти національної команди Молдови ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал УАФ.

25-річний українець не назвав термінів відновлення від травми. Водночас він продожив індивідуально тренуватися напередодні старту "синьо-жовтих" на Євро-2024.

"До їдальні можу дійти, це найголовніше зараз для мене. Якщо без жартів, то вже почав працювати в залі – два рази в день. Сподіваюся, скоро повернусь на поле. Саме такої травми раніше не було, але можна сказати обійшлося, що зі зв'язками жодних проблем. Тільки сильний забій, потрібен час", – розповів Миколенко.

Оборонець пропустив фініш сезону в складі ліверпульського "Евертона" через травму гомілкостопа. Тоді він невдало приземлився на ліву ногу після верхової боротьби зі суперником у дербі проти "Ліверпуля". Цього разу оборонець ушкодив праву ногу за лічені дні до старту чемпіонату Європи.

Україна на Євро-2024

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.

На початку літа суперкомп'ютер Opta визначив Англію фаворитом Євро-2024. Тим часом збірна України опинилася за межами топ-10 фаворитів. Проте, шанси побачити підопічних Реброва в чвертьфіналі Євро-2024 склали 26%.

До слова, раніше збірна України розгромила Молдову з чотирма голами.

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Євро 2024 Збірна України
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