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Євро-2024: повний розклад матчів понеділка, 17 червня

Понеділок 17 червня 2024 09:00
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Євро-2024: повний розклад матчів понеділка, 17 червня Фото: Микола Шапаренко та компанія розім'ялися на молдованах перед Румунією (facebook.com/uafukraine)
Автор: Анастасія Большакова

Євро-2024 у самому розпалі! Після насичених вихідних на нас чекає ряд надцікавих матчів, до того ж і за участі збірної України. 17 червня ми зможемо спостерігати за матчами команд з квартетів Е та D.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розклад матчів 17 червня

Цього разу матчі в межах турніру континентальної першості приймуть Мюнхен, Франкфурт та Дюссельдорф.

Вже о 16:00 розпочнеться перший, особливий для українців матч команди "синьо-жовтих". Наша національна збірна зустрінеться з румунами на "Альянц-Арені".

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 6
  • Перемог України - 2
  • Перемог Румунії - 3
  • Нічиїх - 1

Наступний матч відбудеться о 19:00, де на "Дойче Банк Парку" зустрінуться команди Бельгії та Словаччини з цієї ж групи Е.

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 13
  • Перемог Бельгії - 4
  • Перемог Словаччини - 5
  • Нічиїх - 4

Заключним матчем 17 червня буде зустріч австрійців та французів - представників квартету D - на "Меркур Шпіль-Арені". Він розпочнеться о 22:00.

Статистика попередніх зустрічей:

  • Матчів - 25
  • Перемог Франції - 13
  • Перемог Австрії - 9
  • Нічиїх - 3

Де дивитися матчі 17 червня

Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".

У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру збірної України проти румунів.

Євро-2024: повний розклад матчів понеділка, 17 червня

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