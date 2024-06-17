Євро-2024: повний розклад матчів понеділка, 17 червня
Євро-2024 у самому розпалі! Після насичених вихідних на нас чекає ряд надцікавих матчів, до того ж і за участі збірної України. 17 червня ми зможемо спостерігати за матчами команд з квартетів Е та D.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Розклад матчів 17 червня
Цього разу матчі в межах турніру континентальної першості приймуть Мюнхен, Франкфурт та Дюссельдорф.
Вже о 16:00 розпочнеться перший, особливий для українців матч команди "синьо-жовтих". Наша національна збірна зустрінеться з румунами на "Альянц-Арені".
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 6
- Перемог України - 2
- Перемог Румунії - 3
- Нічиїх - 1
Наступний матч відбудеться о 19:00, де на "Дойче Банк Парку" зустрінуться команди Бельгії та Словаччини з цієї ж групи Е.
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 13
- Перемог Бельгії - 4
- Перемог Словаччини - 5
- Нічиїх - 4
Заключним матчем 17 червня буде зустріч австрійців та французів - представників квартету D - на "Меркур Шпіль-Арені". Він розпочнеться о 22:00.
Статистика попередніх зустрічей:
- Матчів - 25
- Перемог Франції - 13
- Перемог Австрії - 9
- Нічиїх - 3
Де дивитися матчі 17 червня
Усі поєдинки покаже офіційний транслятор турніру - медіасервіс MEGOGO. На платному ресурсі можна буде переглянути матчі за підписками "Максимальна" та "Спорт".
У свою чергу, регіональний мовник "Суспільне" буде транслювати лише перше протистояння - гру збірної України проти румунів.
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