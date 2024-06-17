Евро-2024: полное расписание матчей понедельника, 17 июня
Евро-2024 в самом разгаре! После насыщенных выходных нас ждет ряд сверхинтересных матчей, к тому же и при участии сборной Украины. 17 июня мы сможем наблюдать за матчами команд квартетов Е и D.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Расписание матчей 17 июня
В этот раз матчи в рамках турнира континентального первенства примут Мюнхен, Франкфурт и Дюссельдорф.
Уже в 16:00 начнется первый, особый для украинцев матч команды "сине-желтых". Наша сборная встретится с румынами на "Альянц-Арене".
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 6
- Побед Украины - 2
- Побед Румынии - 3
- Ничьих - 1
Следующий матч состоится в 19:00, где на "Дойче Банк" Парке встретятся команды Бельгии и Словакии из этой же группы Е.
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 13
- Побед Бельгии - 4
- Побед Словакии - 5
- Ничьих - 4
Заключительным матчем 17 июня станет встреча австрийцев и французов - представителей квартета D - на "Меркур Шпиль-Арене". Матч начнется в 22:00.
Статистика предыдущих встреч:
- Матчей - 25
- Побед Франции - 13
- Побед Австрии - 9
- Ничьих - 3
Где смотреть матчи 17 июня
Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO. На платном ресурсе можно будет просмотреть матчи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".
В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру сборной Украины против румын.
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