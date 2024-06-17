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Евро-2024: полное расписание матчей понедельника, 17 июня

Понедельник 17 июня 2024 09:00
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Евро-2024: полное расписание матчей понедельника, 17 июня Фото: Николай Шапаренко и компания размялись на молдованах перед Румынией (facebook.com/uafukraine)
Автор: Анастасия Большакова

Евро-2024 в самом разгаре! После насыщенных выходных нас ждет ряд сверхинтересных матчей, к тому же и при участии сборной Украины. 17 июня мы сможем наблюдать за матчами команд квартетов Е и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Расписание матчей 17 июня

В этот раз матчи в рамках турнира континентального первенства примут Мюнхен, Франкфурт и Дюссельдорф.

Уже в 16:00 начнется первый, особый для украинцев матч команды "сине-желтых". Наша сборная встретится с румынами на "Альянц-Арене".

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 6
  • Побед Украины - 2
  • Побед Румынии - 3
  • Ничьих - 1

Следующий матч состоится в 19:00, где на "Дойче Банк" Парке встретятся команды Бельгии и Словакии из этой же группы Е.

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 13
  • Побед Бельгии - 4
  • Побед Словакии - 5
  • Ничьих - 4

Заключительным матчем 17 июня станет встреча австрийцев и французов - представителей квартета D - на "Меркур Шпиль-Арене". Матч начнется в 22:00.

Статистика предыдущих встреч:

  • Матчей - 25
  • Побед Франции - 13
  • Побед Австрии - 9
  • Ничьих - 3

Где смотреть матчи 17 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO. На платном ресурсе можно будет просмотреть матчи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру сборной Украины против румын.

Евро-2024: полное расписание матчей понедельника, 17 июня

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