Евро-2024: полное расписание матчей понедельника, 17 июня

Евро-2024 в самом разгаре! После насыщенных выходных нас ждет ряд сверхинтересных матчей, к тому же и при участии сборной Украины. 17 июня мы сможем наблюдать за матчами команд квартетов Е и D.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Расписание матчей 17 июня

В этот раз матчи в рамках турнира континентального первенства примут Мюнхен, Франкфурт и Дюссельдорф.

Уже в 16:00 начнется первый, особый для украинцев матч команды "сине-желтых". Наша сборная встретится с румынами на "Альянц-Арене".

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 6

Побед Украины - 2

Побед Румынии - 3

Ничьих - 1

Следующий матч состоится в 19:00, где на "Дойче Банк" Парке встретятся команды Бельгии и Словакии из этой же группы Е.

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 13

Побед Бельгии - 4

Побед Словакии - 5

Ничьих - 4

Заключительным матчем 17 июня станет встреча австрийцев и французов - представителей квартета D - на "Меркур Шпиль-Арене". Матч начнется в 22:00.

Статистика предыдущих встреч:

Матчей - 25

Побед Франции - 13

Побед Австрии - 9

Ничьих - 3

Где смотреть матчи 17 июня

Все поединки покажет официальный транслятор турнира - медиасервис MEGOGO. На платном ресурсе можно будет просмотреть матчи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

В свою очередь, региональный вещатель "Суспильне" будет транслировать только первое противостояние - игру сборной Украины против румын.