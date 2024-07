Сборная Украины запланировала два спарринга перед Олимпиадой-2024

УАФ раскрыла детали подготовки команды Руслана Ротаня к дебюту на Олимпиаде. Во Францию отечественные олимпийцы отправятся 7 июля.

Перед стартом на Играх-2024 "сине-желтых" ждут два спарринга. Украина встретится с олимпийской сборной Египта 14 июля. В свою очередь против олимпийской сборной Парагвая подопечные Ротаня сыграют 18 июля. Оба поединка назначены на 19:30 по киевскому времени.

Сборная Украины попала в группу B турнира. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа в семи французских городах (Париж, Марсель, Лион, Бордо, Сент-Этьен, Ницца и Нант). На Олимпиаду-2024 смогут поехать 18 украинцев 2001 года и моложе. Кроме того, три футболиста в заявке могут быть вне возрастного ценза.

Что известно об Олимпийских играх-2024

Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

Украина официально подтвердила участие в Олимпиаде и Паралимпиаде. Лозунгом сборной стала фраза The Will to Win ("Воля к победе"). В данный момент участие в соревнованиях обеспечили более двухсот украинских спортсменов и отечественных параатлетов. Россия и Беларусь не будут выступать в командных турнирах.

В июне "Суспильне" анонсировало показ соревнований грядущей Олимпиады и Паралимпийских игр. Общественный вещатель покажет не менее 200 часов прямого эфира Игр и не менее сотни часов вживую из Паралимпиады.Турниры будут транслировать региональные телеканалы "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.) и канал "Суспильне Спорт".