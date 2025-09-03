Збірна України стартувала під дощем: перші кадри підготовки до Франції
Національна збірна України 2 вересня провела перше тренування у польському містечку Опалениця в рамках підготовчого збору перед стартом у кваліфікації ЧС-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу.
Як пройшло перше заняття
Тренування відбулося під дощем, але підопічні Сергія Реброва активно працювали над фізичною формою та тактичними вправами.
Команда тренувалася у полегшеному режимі, розділившись на кілька груп: частина гравців займалася відновленням, інші брали участь в ігрових вправах.
Тренування збірної України (фото: УАФ)
Графік перед Францією
У середу, 3 вересня, збірна продовжить роботу відповідно до плану.
А вже 4 вересня команда переїде до Вроцлава, де на стадіоні "Тарчинскі Арена" відбудуться традиційні передматчеві заходи: прес-конференція головного тренера Сергія Реброва та одного з гравців (20:45 за Києвом), а також відкрите тренування.
Стартові матчі відбору
Україна стартує у кваліфікації ЧС-2026 матчем проти Франції, який відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. Початок – о 21:45 за київським часом.
Після першої гри кваліфікації "синьо-жовті" залишаться у Польщі, а вже 7 вересня вирушать до Баку. Там 9 вересня українці зустрінуться зі збірною Азербайджану. Цей матч стартує о 19:00 за Києвом.
Україна у кваліфікації ЧС-2026
Збірна України потрапила до групи D європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. "Синьо-жовті" зіграють в ній разом з командами Франції, Ісландії та Азербайджану.
Розклад матчів України у відборі ЧС-2026:
- Україна – Франція (5 вересня, 21:45, Вроцлав)
- Азербайджан – Україна (9 вересня, 19:00, Баку)
- Ісландія – Україна (10 жовтня, 21:45, Рейк'явік)
- Україна – Азербайджан (13 жовтня, 21:45, Краків)
- Франція – Україна (13 листопада, 21:45, Париж)
- Україна – Ісландія (16 листопада, 19:00, Варшава)
За підсумками групового турніру, переможець отримає пряму путівку на мундіаль, а друга команда гратиме у стикових матчах.
Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.
