Збірна України стартувала під дощем: перші кадри підготовки до Франції

Опалениця, Середа 03 вересня 2025 11:36
Збірна України стартувала під дощем: перші кадри підготовки до Франції Фото: Збірна України розпочала підготовку до матчу з Францією (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України 2 вересня провела перше тренування у польському містечку Опалениця в рамках підготовчого збору перед стартом у кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Асоціації футболу.

Як пройшло перше заняття

Тренування відбулося під дощем, але підопічні Сергія Реброва активно працювали над фізичною формою та тактичними вправами.

Команда тренувалася у полегшеному режимі, розділившись на кілька груп: частина гравців займалася відновленням, інші брали участь в ігрових вправах.

Тренування збірної України (фото: УАФ)

Графік перед Францією

У середу, 3 вересня, збірна продовжить роботу відповідно до плану.

А вже 4 вересня команда переїде до Вроцлава, де на стадіоні "Тарчинскі Арена" відбудуться традиційні передматчеві заходи: прес-конференція головного тренера Сергія Реброва та одного з гравців (20:45 за Києвом), а також відкрите тренування.

Стартові матчі відбору

Україна стартує у кваліфікації ЧС-2026 матчем проти Франції, який відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. Початок – о 21:45 за київським часом.

Після першої гри кваліфікації "синьо-жовті" залишаться у Польщі, а вже 7 вересня вирушать до Баку. Там 9 вересня українці зустрінуться зі збірною Азербайджану. Цей матч стартує о 19:00 за Києвом.

Україна у кваліфікації ЧС-2026

Збірна України потрапила до групи D європейської кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. "Синьо-жовті" зіграють в ній разом з командами Франції, Ісландії та Азербайджану.

Розклад матчів України у відборі ЧС-2026:

  • Україна – Франція (5 вересня, 21:45, Вроцлав)
  • Азербайджан – Україна (9 вересня, 19:00, Баку)
  • Ісландія – Україна (10 жовтня, 21:45, Рейк'явік)
  • Україна – Азербайджан (13 жовтня, 21:45, Краків)
  • Франція – Україна (13 листопада, 21:45, Париж)
  • Україна – Ісландія (16 листопада, 19:00, Варшава)

За підсумками групового турніру, переможець отримає пряму путівку на мундіаль, а друга команда гратиме у стикових матчах.

Фінальна частина ЧС-2026 за участю 48 збірних відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року у США, Канаді та Мексиці.

Раніше ми повідомили, де і як безкоштовно переглянути матч Україна – Франція у відборі на ЧС-2026.

Також читайте, як українські зірки готуються до старту у відборі ЧС-2026.

