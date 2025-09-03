ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции

Опаленица, Среда 03 сентября 2025 11:36
UA EN RU
Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции Фото: Сборная Украины начала подготовку к матчу с Францией (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная сборная Украины 2 сентября провела первую тренировку в польском городке Опаленица в рамках подготовительного сбора перед стартом в квалификации ЧМ-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Ассоциации футбола.

Как прошло первое занятие

Тренировка прошла под дождем, но подопечные Сергея Реброва активно работали над физической формой и тактическими упражнениями.

Команда тренировалась в облегченном режиме, разделившись на несколько групп: часть игроков занималась восстановлением, другие участвовали в игровых упражнениях.

Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции

Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции

Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции

Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции

Сборная Украины стартовала под дождем: первые кадры подготовки к Франции

Тренировка сборной Украины (фото: УАФ)

График перед Францией

В среду, 3 сентября, сборная продолжит работу в соответствии с планом.

А уже 4 сентября команда переедет во Вроцлав, где на стадионе "Тарчински Арена" состоятся традиционные предматчевые мероприятия: пресс-конференция главного тренера Сергея Реброва и одного из игроков (20:45 по Киеву), а также открытая тренировка.

Стартовые матчи отбора

Украина стартует в квалификации ЧМ-2026 матчем против Франции, который состоится 5 сентября во Вроцлаве. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

После первой игры квалификации "сине-желтые" останутся в Польше, а уже 7 сентября отправятся в Баку. Там 9 сентября украинцы встретятся со сборной Азербайджана. Этот матч стартует в 19:00 по Киеву.

Украина в квалификации ЧМ-2026

Сборная Украины попала в группу D европейской квалификации чемпионата мира 2026 года. "Сине-желтые" сыграют в ней вместе с командами Франции, Исландии и Азербайджана.

Расписание матчей Украины в отборе ЧМ-2026:

  • Украина - Франция (5 сентября, 21:45, Вроцлав)
  • Азербайджан - Украина (9 сентября, 19:00, Баку)
  • Исландия - Украина (10 октября, 21:45, Рейкьявик)
  • Украина - Азербайджан (13 октября, 21:45, Краков)
  • Франция - Украина (13 ноября, 21:45, Париж)
  • Украина - Исландия (16 ноября, 19:00, Варшава)

По итогам группового турнира, победитель получит прямую путевку на мундиаль, а вторая команда будет играть в стыковых матчах.

Финальная часть ЧМ-2026 с участием 48 сборных состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее мы сообщили, где и как бесплатно посмотреть матч Украина - Франция в отборе на ЧМ-2026.

Также читайте, как украинские звезды готовятся к старту в отборе ЧМ-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира Франция Сергей Ребров
Новости
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Под ударом были Луцк, Хмельницкий и Кировоградщина: что известно о ночном обстреле РФ
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике