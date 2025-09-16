Збірна України розгромила Алжир на ЧС-2025 з волейболу: як пройшоа матч

Важлива перемога для збереження шансів на плейоф

Українська команда втретє в історії бере участь у фінальній частині чемпіонату світу. У групі F підопічні борються за вихід у плейоф разом із чинним чемпіоном світу Італією, а також збірними Бельгії та Алжиру.

Після стартової поразки від Бельгії (0:3) поєдинок з Алжиром став ключовим у боротьбі за продовження виступів на турнірі.

Африканська команда займає 87-ме місце у світовому рейтингу, і для України перемога була обов’язковою умовою, щоб зберегти шанси на вихід до наступного етапу.

Як пройшов матч

Старт першого сету виявився напруженим: українці допускали помилки в атаці, тоді як Алжир набирав очки завдяки блоку.

Однак у середині партії "синьо-жовті" додали у грі та відірвалися на чотири пункти, а згодом довели рахунок до переконливих 25:17.

У другому сеті Україна одразу захопила ініціативу. В середині партії команда видала ривок у шість очок поспіль і спокійно довела справу до впевненої перемоги 25:12.

Третя партія стала шоу для українських уболівальників. На подачі Василя Тупчія команда заробила одразу 12 брейкових очок, фактично знявши питання про результат. Сет завершився з розгромним рахунком 25:11.

Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став догравальник Дмитро Янчук, який записав на свій рахунок 18 очок.

Двозначні показники також продемонстрували Василь Тупчій (12) та Юрій Семенюк (11).

Турнірне становище

Після двох турів у групі F лідирують Бельгія та Італія, маючи по одній перемозі у стартових матчах (3 очки).

Україна також здобула три залікові пункти, проте поступається за різницею сетів. Алжир залишається без перемог.

Результати групи F (другий тур):

Україна - Алжир 3:0 (25:17, 25:12, 25:11)

Бельгія - 1 перемога (1 матч), 3 очки (3:0)

Італія - 1 перемога (1 матч), 3 очки (3:0)

Україна - 1 перемога (2 матчі), 3 очки (3:3)

Алжир - 0 перемог (0 матчів), 0 очок

Наступний суперник

Вирішальний поєдинок групового етапу Україна проведе у четвер, 18 вересня, проти чинного чемпіона світу Італії.

Початок матчу - о 16:30 за київським часом. Перемога у цій зустрічі може відкрити "синьо-жовтим" шлях до плейоф чемпіонату світу.

Де дивитися матчі ЧС-2025

Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.