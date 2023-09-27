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Збірна України пропустить Кубок Європи з боксу через допуск росіян

Фото: Український бокс піде в ізоляцію (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Федерація боксу України вирішила бойкотувати прийдешній Кубок Старого світу через запрошення організаторами російських спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ФБУ.

Українські боксери не поїдуть на змагання до Чорногорії. Кубок Європи запланований на 6-15 жовтня.

"Якщо на турнірі виступають представники країн-агресорок, то ми там змагатися не повинні. Наразі цю думку поділяє й Федерація боксу України. Не має значення, у якому статусі вони будуть присутні – у нейтральному або під своїми прапорами. Мені важко говорити за усю Україну, це виключно моя думка", – заявив тренер збірної Дмитро Сосновський "Суспільне".

Нещодавно Європейський боксерський союз (EBU) вирішив продовжити обмеження для білоруських і російських спортсменів на невизначений термін. Утім, Кубок Європи проводить альтернативна організація – Європейська конфедерація боксу (EUBC). Вона тісно співпрацює з Міжнародною асоціацією боксу (IBA).

Контрольована симпатиком Путіна Умаром Кремльовим IBA ще торік дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Тоді в організації заявили, що "політики не повинні мати жодного впливу на спорт". У відповідь Україна, США та європейські країни почали бойкотувати її турніри.

До слова, китаєць Чжилей виграв бій-реванш проти Джонса та став претендентом на поєдинок із Усиком.

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