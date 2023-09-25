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Європейський боксерський союз ухвалив рішення щодо участі РФ і Білорусі

Париж, Понеділок 25 вересня 2023 17:33
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Європейський боксерський союз ухвалив рішення щодо участі РФ і Білорусі Фото: Російські боксери в Європі не виступатимуть (Facebook/Федерация бокса города Москвы)
Автор: Антон Федорців

Керівна організація в європейському боксі – Європейський боксерський союз (EBU) – вирішила продовжити обмеження для білоруських і російських спортсменів на невизначений термін.

Про це заявила віце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис функціонерки у Facebook.

Продовжити відсторонення боксерів із Росії та Білорусі від усіх змагань під егідою EBU вирішили на засіданні ради директорів організації. Керівний орган союзу залишив у силі попередні рішення EBU.

Європейський боксерський союз торік у березні відсторонив росіян і білорусів від змагань у відповідь на воєнну агресію РФ щодо України. Боксери з Росії та Білорусі були виключені з усіх рейтингів організації, а також були позбавлені права на ліцензовані поєдинки. Тепер ці обмеження будуть чинними до кінця війни.

"Президент EBU Пітер Штукі (Швейцарія) додав, що у питанні ізоляції російських і білоруських спортсменів, функціонерів не може бути жодних компромісів, доки в Україні триває війна. Усі члени Ради директорів EBU одноголосно підтримали збереження повного пакету санкцій", – написала Шатернікова.

Водночас контрольована симпатиком Путіна Умаром Кремльовим Міжнародна асоціація боксу (IBA) ще торік дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Тоді в організації заявили, що "політики не повинні мати жодного впливу на спорт". У відповідь Україна, США та європейські країни почали бойкотувати її турніри.

Навесні представників РФ і Білорусі почали повертати до спортивних змагань. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі – відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.

До слова, китаєць Чжилей виграв бій-реванш проти Джонса та став претендентом на поєдинок із Усиком.

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