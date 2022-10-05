РФ і Білорусь повернуться в боксерські турніри під своїми прапорами
Допоки більшість спортивних федерацій дотримується рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету про відсторонення білоруських і російських спортсменів від змагань, у лавах Міжнародної асоціації боксу (IBA) своя атмосфера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
IBA дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.
Тепер IBA "твердо переконана, що політика не повинні мати жодного впливу на спорт". На думку боксерських функціонерів, усі спортсмени повинні перебувати в рівних змагальних умовах.
"IBA закликає до миру та залишається миротворцем у будь-яких конфліктах. IBA зобов'язана гарантувати рівне ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їхньої національності та місця проживання", – йдеться в блюзнірській заяві організації.
Рішення IBA стало "негайним", тож російська та білоруська збірні можуть відряджати своїх боксерів у будь-які міжнародні турніри вже зараз. Вони виступатимуть під національними прапорами та матимуть змогу почути гімни в разі перемоги.
До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
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