ua en ru
Нд, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китаєць Чжилей вдруге нокаутував Джойса і претендуватиме на бій проти Усика

Лондон, Неділя 24 вересня 2023 10:59
UA EN RU
Китаєць Чжилей вдруге нокаутував Джойса і претендуватиме на бій проти Усика Фото: Чжан Чжилей зберіг титул тимчасового чемпіона WBO (facebook.com/trboxing)
Автор: Антон Федорців

Китайський боксер Чжан Чжилей переміг британця Джо Джойса в поєдинку-реванші на лондонському стадіоні "Вемблі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат бою.

40-річний представник Піднебесної здобув дострокову перемогу. Він відправив молодшого на два роки опонента на канвас у третьому раунді.

Чжилей захопив ініціативу з перших хвилин протистояння. Натомість Джойс вимушено пішов у глуху оборону, щоб витримати натиск китайця. Впритул до поразки британський боксер підійшов уже в другому раунді, але його вчасно врятував гонг.

Це, однак, лише відтермінувало перемогу Чжилея. Досвідчений китаєць закріпився в центрі рингу, потужним ударом у корпус змусив Джойса відкритися, а потім відправив суперника на підлогу правою. Британець піднявся, але рефері зупинив бій.

Завдяки другій поспіль перемозі над Джойсом Чжилей закріпився в ролі головного претендента на чемпіонський пояс Усесвітньої боксерської організації в хевівейті. Титул належить українцю Олександру Усику. Першим кандидатом на поєдинок із ним раніше став обов'язковий претендент IBF Хрговіч.

Нещодавно інсайдер Коппінджер анонсував оформлення угоди на об'єднавчий поєдинок Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі. Переможець потенційного протистояння матиме нагоду зібрати повну колекцію поясів провідних боксерських організацій – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

До слова, раніше Ф'юрі вкотре анонсував завершення кар'єри в професіоналах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
ЗСУ знищили ще 390 окупантів й майже десяток танків: Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мистецтво війни 21-го століття. Як Україна ламає шаблони та змінює правила на полі бою