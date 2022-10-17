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Збірна України прийме Ісландію у відборі до ЧС-2023 за межами батьківщини: місто визначене

Фото: Артем Пустовий (ліворуч) проти Ісландії влітку (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України визначилася з місцем проведення домашнього поєдинку національної команди в кваліфікації до чемпіонату світу проти збірної Ісландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

"Синьо-жовті" зіграють проти острів'ян у Ризі. Матч у столиці Латвії запланований на 14 листопада.

Українські та ісландські баскетболісти з'являться на паркеті о 16:00. Ранній початок поєдинку пов'язаний із рішенням ФІБА зіграти всі матчі чергового туру в один день. "Арена Рига" також є домашньою для збірної Латвії, яка прийме збірну Великої Британії о 19:30.

У кваліфікації до ЧС-2023 українська збірна проведе ще чотири матчі. Зокрема, в листопаді "синьо-жовті" протистоятимуть Нідерландам та Ісландії. Навесні натомість на українців чекатимуть поєдинки проти збірної Італії та тих же нідерландців.

Раніше керманич "синьо-жовтих" Багатскіс прокоментував продовження співпраці з ФБУ. Латвієць працюватиме на чолі збірної до завершення кваліфікації перед чемпіонатом світу-2023. Тренувати національну команду він розпочав навесні 2019-го.

До слова, гандбольна збірна України програла Румунії в кваліфікації до Євро-2024.

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