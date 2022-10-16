Збірна України поступилася Румунії у відборі до гандбольного Євро-2024

Поразкою від збірної Румунії національна команда України продовжила виступи в кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євро-2024, кваліфікація, група 4

Румунія – Україна – 36:24 (18:14, 16:12)

Розпочали команди на рівних, але поступово господарі майданчика забрали ініціативу в свої руки. Румуни створили гандикап, ведучи в першому таймі на піку з +7. Щоправда, під завісу 30-хвилинки українці трохи скоротили відрив.

У другому таймі "синьо-жовті" кілька разів підбиралися впритул до опонента. Та за рахунку 22:25 на користь збірної Румунії українські гандболісти видали невдалий ігровий відрізок (2:8) і втратили всі шанси на позитивний результат.

У складі збірної України найрезультативнішим став Ігор Турченко. У його активі 7 м'ячів. Натомість 4 голи оформив Дмитро Горіга, а Олександр Тільте, Євген Жук і Дмитро Ільченко по 3 м'ячі.

Поразка відкинула "синьо-жовтих" на третє місце в квартеті. Та навіть за таких умов українці продовжують претендувати на вихід у наступний етап. Наразі вони входять у топ-4 збірних, які посідають треті місця в своїх групах.

Наступні матчі кваліфікації збірна України проведе навесні. 8 і 11 березня національна команда зустрінеться з лідером групи – збірною Австрії. Натомість у квітні на українців чекають поєдинки проти Фарер і Румунії.