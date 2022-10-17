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Честь і прямі обов'язки. Багатскіс відреагував на продовження контракту зі збірною України

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 11:28
Честь і прямі обов'язки. Багатскіс відреагував на продовження контракту зі збірною України Фото: Айнарс Багатскіс у колі своїх підопічних (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер національної баскетбольної команди Айнарс Багатскіс прокоментував продовження співпраці з Федерацією баскетболу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Латвійський фахівець готовий до кінця боротися за путівку на чемпіонат світу-2023. Напередодні він уклав із федерацією угоду до кінця відбору на Мундіаль.

"Я погодився продовжувати роботу зі збірною України, хоча мій контракт і завершився після чемпіонату Європи. Ця пропозиція – честь для мене, і допомагати баскетболу України – це мої прямі обов'язки", – заявив Багатскіс.

Керманич збірної упевнений, що "синьо-жовтим" варто прищепити думку про можливість використати шанси для продовження боротьби за ЧС-2023. Він анонсував зміни в підході до роботи з національною командою.

"Важливо продовжувати працювати над тим, щоб привчати гравців, команду до ментальності переможців. Кожна гра має бути для нас, як остання. Ми маємо грати в свій баскетбол, думати про свою гру та налаштовуватися тільки на перемоги", – додав 55-річний тренер.

У кваліфікації до ЧС-2023 українська збірна проведе ще чотири матчі. Зокрема, в листопаді "синьо-жовті" протистоятимуть Нідерландам та Ісландії. Навесні натомість на українців чекатимуть поєдинки проти збірної Італії та тих же нідерландців.

До слова, гандбольна збірна України програла Румунії в кваліфікації до Євро-2024.

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