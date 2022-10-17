Сборная Украины примет Исландию в отборе к ЧМ-2023 за пределами родины: город определен

"Сине-желтые" сыграют против островитян в Риге. Матч в столице Латвии намечен на 14 ноября.

Украинские и исландские баскетболисты появятся на паркете в 16:00. Раннее начало поединка связано с решением ФИБА сыграть все матчи очередного тура в один день. "Арена Рига" также является домашней для сборной Латвии, которая примет сборную Великобритании в 19:30.

В квалификации к ЧМ-2023 украинская сборная проведет еще четыре матча. В частности, в ноябре "сине-желтые" будут противостоять Нидерландам и Исландии. Весной украинцев в свою очередь будут ждать поединки против сборной Италии и тех же нидерландцев.

Ранее наставник "сине-желтых" Багатскис прокомментировал продолжение сотрудничества с ФБУ. Латвиец будет работать во главе сборной до завершения квалификации перед чемпионатом мира-2023. Тренировать национальную команду он начал весной 2019 года.