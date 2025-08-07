Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА: як виглядає нова таблиця

ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних з футболу

У свіжому оновленні, опублікованому 7 липня, українська команда піднялася з 35-го на 34-е місце.

"Синьо-жовті" не набрала нових очок, однак піднялася в таблиці завдяки втратам конкуренток.

Зокрема, Сербія, яка йшла на одну сходинку вище, опустилася вниз після товариських матчів проти Росії та Ісландії, через що втратила 11.53 бала.

Наразі в активі "синьо-жовтих" - 1633.46 бала. До 33-го місця, яке наразі посідає Нова Зеландія, залишається 23 очки.

Попереднє оновлення відбулося в червні 2025 року, коли українки втратили одну позицію попри успішний виступ у Лізі націй.

Тоді команда виграла свою групу, здобувши три перемоги та одну нічию, і забезпечила собі підвищення до дивізіону "А" у наступному сезоні.

Зміни у світовому топ-10

У першій десятці рейтингу відбулися помітні зміни. Лідерство перейшло до збірної Іспанії, яка завдяки результативному виступу на жіночому Євро піднялася на одну сходинку.

На другій позиції тепер перебувають США, а третє місце посіла Швеція, яка додала одразу три пункти після виходу до чвертьфіналу, де поступилася Англії в серії пенальті.

Серед найбільших змін у топ-10 - падіння Бразилії на три рядки через втрату 28.01 бала та прорив Франції, яка додала чотири позиції й тепер шоста.

Топ-10 рейтингу жіночих збірних ФІФА:

Іспанія - 2066.79 (+1) США - 2065.06 (−1) Швеція - 2025.26 (+3) Англія - 2022.64 (+1) Німеччина - 2011.56 (−2) Франція - 1988.68 (+4) Бразилія - 1976.30 (−3) Японія - 1971.05 (−2) Канада - 1967.83 (−1) Північна Корея - 1944.22 (−1)

