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ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних: на якому місці Україна

Четвер 12 червня 2025 13:36
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ФІФА оновила рейтинг жіночих збірних: на якому місці Україна Фото: Жіноча збірна України з футболу (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг жіночих національних команд. Збірна України, незважаючи на хороші результати, втратила позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Як змінився рейтинг України

У попередній версії рейтингу, в березні поточного року, "синьо-жовті" посідали 34-те місце. Тоді підопічні Володимира Пятенка піднялися на одну сходинку після перемог над Албанією та Хорватією в рамках стартових турів Ліги націй (обидва матчі завершилися з рахунком 2:1).

З того часу українська команда продовжила виступ у групі дивізіону B Ліги націй і за підсумками турніру фінішувала на першому місці, здобувши підвищення до елітного дивізіону A.

Попри те, що Україна додала до свого рейтингу 0,09 бала (тепер у неї 1633,46 бала), цього виявилося недостатньо для збереження позиції. Збірна Сербії, здобувши три перемоги в чотирьох останніх матчах, обійшла українську команду і піднялася на 34-те місце з 1644,86 бала.

Найближчим переслідувачем України стала збірна Нігерії. Африканки також покращили свій рейтинг (1623,29 бала, +0,8), скоротивши відставання від "синьо-жовтих" до 10,17 бала.

Перестановки в топ-10

У першій десятці рейтингу відбулися помітні перестановки. Найбільшого падіння зазнала збірна Японії, яка втратила понад 19 балів і опустилася з 5-го на 7-ме місце. Натомість Бразилія піднялася одразу на чотири позиції – з 8-ї на 4-ту. До топ-10 також повернулася Франція, витіснивши звідти Нідерланди.

Оновлений рейтинг ФІФА:

  1. США – 2057,19
  2. Іспанія – 2034,34
  3. Німеччина – 2030,88
  4. Бразилія – 2004,31
  5. Англія – 1999,78
  6. Швеція – 1989,21
  7. Японія – 1982,51
  8. Канада – 1974,46
  9. КНДР – 1944,23
  10. Франція – 1941,61

…35. Україна – 1633,46

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