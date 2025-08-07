RU

Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА: как выглядит новая таблица

Женская украинская сборная по футболу (фото: пресс-служба УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

ФИФА представила новый список национальных женских сборных. Национальная команда Украины улучшила свое положение в мировом рейтинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

ФИФА обновила рейтинг женских сборных по футболу

В свежем обновлении, опубликованном 7 июля, украинская команда поднялась с 35-го на 34-е место.

"Сине-желтые" не набрала новых очков, однако поднялась в таблице благодаря потерям конкуренток.

В частности, Сербия, которая шла на одну строчку выше, опустилась вниз после товарищеских матчей против России и Исландии, из-за чего потеряла 11.53 балла.

Сейчас в активе "сине-желтых" - 1633.46 балла. До 33-го места, которое сейчас занимает Новая Зеландия, остается 23 очка.

Предыдущее обновление произошло в июне 2025 года, когда украинки потеряли одну позицию несмотря на успешное выступление в Лиге наций.

Тогда команда выиграла свою группу, одержав три победы и одну ничью, и обеспечила себе повышение в дивизион "А" в следующем сезоне.

Изменения в мировом топ-10

В первой десятке рейтинга произошли заметные изменения. Лидерство перешло к сборной Испании, которая благодаря результативному выступлению на женском Евро поднялась на одну строчку.

На второй позиции теперь находятся США, а третье место заняла Швеция, которая добавила сразу три пункта после выхода в четвертьфинал, где уступила Англии в серии пенальти.

Среди самых больших изменений в топ-10 - падение Бразилии на три строчки из-за потери 28.01 балла и прорыв Франции, которая добавила четыре позиции и теперь шестая.

Топ-10 рейтинга женских сборных ФИФА:

  1. Испания - 2066.79 (+1)

  2. США - 2065.06 (-1)

  3. Швеция - 2025.26 (+3)

  4. Англия - 2022.64 (+1)

  5. Германия - 2011.56 (-2)

  6. Франция - 1988.68 (+4)

  7. Бразилия - 1976.30 (-3)

  8. Япония - 1971.05 (-2)

  9. Канада - 1967.83 (-1)

  10. Северная Корея - 1944.22 (-1)

...

  1. Новая Зеландия - 1656.46

  2. Украина - 1633.46

  3. Сербия - 1633.33 (-1)

  4. Нигерия - 1630.83

  5. Вьетнам - 1616.52

