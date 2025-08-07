Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА: как выглядит новая таблица

ФИФА представила новый список национальных женских сборных. Национальная команда Украины улучшила свое положение в мировом рейтинге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФИФА.
В свежем обновлении, опубликованном 7 июля, украинская команда поднялась с 35-го на 34-е место.
"Сине-желтые" не набрала новых очков, однако поднялась в таблице благодаря потерям конкуренток.
В частности, Сербия, которая шла на одну строчку выше, опустилась вниз после товарищеских матчей против России и Исландии, из-за чего потеряла 11.53 балла.
Сейчас в активе "сине-желтых" - 1633.46 балла. До 33-го места, которое сейчас занимает Новая Зеландия, остается 23 очка.
Предыдущее обновление произошло в июне 2025 года, когда украинки потеряли одну позицию несмотря на успешное выступление в Лиге наций.
Тогда команда выиграла свою группу, одержав три победы и одну ничью, и обеспечила себе повышение в дивизион "А" в следующем сезоне.
В первой десятке рейтинга произошли заметные изменения. Лидерство перешло к сборной Испании, которая благодаря результативному выступлению на женском Евро поднялась на одну строчку.
На второй позиции теперь находятся США, а третье место заняла Швеция, которая добавила сразу три пункта после выхода в четвертьфинал, где уступила Англии в серии пенальти.
Среди самых больших изменений в топ-10 - падение Бразилии на три строчки из-за потери 28.01 балла и прорыв Франции, которая добавила четыре позиции и теперь шестая.
Испания - 2066.79 (+1)
США - 2065.06 (-1)
Швеция - 2025.26 (+3)
Англия - 2022.64 (+1)
Германия - 2011.56 (-2)
Франция - 1988.68 (+4)
Бразилия - 1976.30 (-3)
Япония - 1971.05 (-2)
Канада - 1967.83 (-1)
Северная Корея - 1944.22 (-1)
...
Новая Зеландия - 1656.46
Украина - 1633.46
Сербия - 1633.33 (-1)
Нигерия - 1630.83
Вьетнам - 1616.52
