Збірна України обрала комплект форми на матч проти Боснії в плей-офф за місце на Євро-2024

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Команда Сергія Реброва вийде на поле в жовтому комплекті форми. У цій барві виконані футболки, шорти та гетри. Натомість воротар української команди гратиме в салатовій формі. Збірна Боснії обрала синій варіант екіпірування, а голкіпер вийде в червоному.

Раніше Ребров відчепив п'ятьох виконавців від заявки на поєдинок. Проти боснійської збірної гарантовано не зіграють оборонці Караваєв, Попов, хавбек Піхальонок, вінгер Циганков і форвард Сікан. Шанс дебютувати в збірній отримали півзахисники Бражко та Гуцуляк.