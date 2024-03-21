Збірна України обрала комплект форми на матч проти Боснії в плей-офф за місце на Євро-2024

Національна команда України визначилася з екіпіруванням на прийдешній поєдинок проти збірної Боснії і Герцеговини за вихід у фінал міні-турніру, де розіграють останню путівку на чемпіонат Європи 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.
Команда Сергія Реброва вийде на поле в жовтому комплекті форми. У цій барві виконані футболки, шорти та гетри. Натомість воротар української команди гратиме в салатовій формі. Збірна Боснії обрала синій варіант екіпірування, а голкіпер вийде в червоному.
Раніше Ребров відчепив п'ятьох виконавців від заявки на поєдинок. Проти боснійської збірної гарантовано не зіграють оборонці Караваєв, Попов, хавбек Піхальонок, вінгер Циганков і форвард Сікан. Шанс дебютувати в збірній отримали півзахисники Бражко та Гуцуляк.
До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Боснії у плей-офф за місце на Євро-2024.
Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь національної команди України зі збірною Боснії і Герцеговини.
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