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Збірна України обрала комплект форми на матч проти Боснії в плей-офф за місце на Євро-2024

Фото: "Синьо-жовті" зіграють в основній формі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України визначилася з екіпіруванням на прийдешній поєдинок проти збірної Боснії і Герцеговини за вихід у фінал міні-турніру, де розіграють останню путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.

Команда Сергія Реброва вийде на поле в жовтому комплекті форми. У цій барві виконані футболки, шорти та гетри. Натомість воротар української команди гратиме в салатовій формі. Збірна Боснії обрала синій варіант екіпірування, а голкіпер вийде в червоному.

Раніше Ребров відчепив п'ятьох виконавців від заявки на поєдинок. Проти боснійської збірної гарантовано не зіграють оборонці Караваєв, Попов, хавбек Піхальонок, вінгер Циганков і форвард Сікан. Шанс дебютувати в збірній отримали півзахисники Бражко та Гуцуляк.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Боснії у плей-офф за місце на Євро-2024.

Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь національної команди України зі збірною Боснії і Герцеговини.

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