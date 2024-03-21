Боснія і Герцеговина – Україна: анонс матчу плей-офф за місце на Євро-2024

Національна команда України у плей-офф Ліги націй позмагається зі збірною Боснії і Герцеговини за вихід у фінал міні-турніру, де розіграють останню путівку на чемпіонат Європи 2024 року.

Боснія і Герцеговина – Україна

21 березня, 21:45, Зеніца, "Біліно Полє", трансляція на "Суспільне" (регіональні канали) та MEGOGO

Сергій Ребров із підопічними підійшов до першого іспиту цьогоріч. Збірна України за короткий березневий період повинна зробити два кроки, щоб поїхати на Євро-2024. До міні-турніру чотирьох національних команд "синьо-жовті" підходять фаворитом, та результат визначається на полі.

Бути фаворитом дозволяють кадри. Лише Україна Реброва може похизуватися таким багатим вибором на багатьох позиціях. Передусім у воротарській лінії, де в претендентах на роль "першого номера" основні голкіпери мадридського "Реала" та лісабонської "Бенфіки". За Луніним і Трубіним ще й воротар київського "Динамо" Бущан.

На місце травмованого Ярмоленка претендують Циганков, Зубков і Гуцуляк. А замість ветерана Степаненка центр поля готові доповнити Сидорчук або дебютант Бражко. І навіть ахіллесова п'ята збірної впродовж років – лінія атаки – не виглядає катастрофою з Довбиком, Яремчуком, Сіканом і Ванатом.

Натомість збірна Боснії і Герцеговини всю осінь перебувала в пошуках власного "я". Закономірний провал у кваліфікації до чемпіонату Європи місцеві функціонери вирішили використати на користь. На фінальні тури відбору вони призначили нового керманича – Саво Мілошевіча. У чотирьох поєдинках серб встиг випробувати дві схеми та понад два десятки виконавців.

"Ми всі розуміємо, що це буде важка гра на виїзді. Боснія стала п'ятою у своїй групі кваліфікації, але до цього матчу будь-яка команда може підготуватися й показати найкращий футбол. Ми готуємося до важкої гри. Боснія і Герцеговина – сильна команда з хорошими футболістами. Ми повинні поважати опонента, але концентруватися на собі", – заявив напередодні Ребров.

Орієнтовні склади на матч Боснія і Герцеговина – Україна

Боснія і Герцеговина: Васіль – Дедіч, Барішіч, Хаджікадуніч, Колашинац – П'яніч, Цімірот – Гамуліч, Рахмановіч, Деміровіч – Джеко

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко – Зубков, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

Формат плей-офф і статус господарів для боснійської збірної підрівняли шанси команд. Утім, клас "синьо-жовтих", вочевидь, значно вищий. Підопічні Реброва намагатимуться забити швидкий м'яч, щоб почуватися спокійніше надалі. Ранній гол змусить балканців розкритися і перестати грати другим номером. Це вивільнить простір для атакувальних виконавців збірної України та сприятиме тому, щоб закріпити їхню перевагу.