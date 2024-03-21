Сборная Украины выбрала комплект формы на матч против Боснии в плей-офф за место на Евро-2024

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

Команда Сергея Реброва выйдет на поле в желтом комплекте формы. В этом цвете выполнены футболки, шорты и гетры. Вратарь украинской команды сыграет в салатовой форме. Сборная Боснии выбрала синий вариант экипировки, а голкипер выйдет в красном.

В то же время на арене "Билино Поле" ожидают аншлаг. На трибуны придет более 11 тысяч болельщиков. Квота для поддержки сборной Украины составила 800 зрителей.

Ранее Ребров отцепил пятерых исполнителей от заявки на поединок. Против боснийской сборной гарантированно не сыграют защитники Караваев, Попов, хавбек Пихаленок, вингер Цыганков и форвард Сикан. Шанс дебютировать в сборной получили полузащитники Бражко и Гуцуляк.