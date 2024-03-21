Боснія – Україна: Ребров не заявив зірку з Європи на матч плей-офф за місце на Євро-2024
Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком виконавців, які зможуть зіграти проти збірної Боснії і Герцеговини в плей-офф Ліги націй за путівки на чемпіонат Європи 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 21 березня в Зеніці. Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал плей-офф за місце на чемпіонаті Європи.
Керманич "синьо-жовтих" Ребров відсіяв п'ять футболістів. Головна втрата – вінгер іспанської "Жирони" Віктор Циганков, який нещодавно зазнав ушкодження. Також до заявки не потрапили оборонці київського "Динамо" Олександр Караваєв і Денис Попов, хавбек "Дніпра-1" Олександр Піхальонок і форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан.
Зате шанс дебютувати в головній команді отримав півзахисник "Динамо" Володимир Бражко. Він отримав 14-й ігровий номер. Ще один потенційний дебютант – вінгер "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк – забрав 19-й номер.
Офіційна заявка національної команди на матч Боснія і Герцеговина – Україна (з ігровими номерами):
Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін
Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 15. Валерій Бондар, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко
Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Володимир Бражко, 17. Олександр Зінченко, 19. Олексій Гуцуляк, 20. Олександр Зубков
Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат
До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Боснії у плей-офф за місце на Євро-2024.
Нагадаємо, раніше пригадали історію протистоянь національної команди України зі збірною Боснії і Герцеговини.
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