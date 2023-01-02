Збірна України в 2023 році: повний розклад матчів національної команди

Упродовж 2023 року збірна України проведе 8 офіційних поєдинків. Усі вони відбудуться в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2024.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Оскільки прізвище керманича "синьо-жовтих" досі залишається таємницею, то контрольні матчі цьогоріч ще не планували. Натомість українська збірна побореться за путівку на Євро-2024.
На 23 березня призначили стартовий тур відбору, який національна команда пропустить. Розпочне ж кваліфікаційний турнір збірна України з другого туру, в якому зустрінеться з Англією на виїзді (26 березня).
У червні "синьо-жовті" зіграють виїзний матч проти Північної Македонії та вдома приймуть збірну Мальти. Найскладнішим періодом стане вересень, на який призначили поєдинки зі збірними Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня).
Ще два матчі України проведе у жовтні. Зокрема, з македонцями зіграють удома (14 жовтня), а з Мальтою – на виїзді (17 жовтня). У фінальному ж турі 21 листопада збірна України на власному полі протистоятиме італійцям.
Список матчів збірної України в 2023 році:
УЄФА за результатами жеребкування сформував 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи в Німеччині вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Ще одну путівку отримала господарка турніру, а 3 місця зарезервовані за переможцями плей-офф Ліги націй.
До слова, напередодні склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.
Нагадаємо, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.