Збірна України в 2023 році: повний розклад матчів національної команди

Оскільки прізвище керманича "синьо-жовтих" досі залишається таємницею, то контрольні матчі цьогоріч ще не планували. Натомість українська збірна побореться за путівку на Євро-2024.

На 23 березня призначили стартовий тур відбору, який національна команда пропустить. Розпочне ж кваліфікаційний турнір збірна України з другого туру, в якому зустрінеться з Англією на виїзді (26 березня).

У червні "синьо-жовті" зіграють виїзний матч проти Північної Македонії та вдома приймуть збірну Мальти. Найскладнішим періодом стане вересень, на який призначили поєдинки зі збірними Англії (9 вересня) та Італії (12 вересня).

Ще два матчі України проведе у жовтні. Зокрема, з македонцями зіграють удома (14 жовтня), а з Мальтою – на виїзді (17 жовтня). У фінальному ж турі 21 листопада збірна України на власному полі протистоятиме італійцям.

Список матчів збірної України в 2023 році:

Англія – Україна, 26 березня, 19:00

Північна Македонія – Україна, 16 червня, 21:45

Україна – Мальта, 19 червня, 21:45

Україна – Англія, 9 вересня, 19:00

Італія – Україна, 12 вересня, 21:45

Україна – Північна Македонія, 14 жовтня, 16:00

Мальта – Україна, 17 жовтня, 21:45

Україна – Італія, 21 листопада, 21:45

УЄФА за результатами жеребкування сформував 10 відбіркових груп. На чемпіонат Європи в Німеччині вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Ще одну путівку отримала господарка турніру, а 3 місця зарезервовані за переможцями плей-офф Ліги націй.