Україна отримала суперників у відборі до Євро-2024: з ким зустрінеться збірна
У німецькому Франкфурті відбулося жеребкування кваліфікації до чемпіонату Європи-2024. Чотирьох суперників отримала і збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
Жеребкування відбулося вдень 9 жовтня у найбільшому місті федеральної землі Гессен. Місцевий "Вальдштадіон" прийме п'ять матчів Євро-2024.
Перед жеребкуванням збірна України потрапила до 3-го кошику за підсумками Ліги націй УЄФА. Це унеможливило зустрічі "синьо-жовтих" із Ісландією, Норвегією, Словенією, Ірландією, Албанією, Чорногорією, Румунією, Швецією і Вірменією.
Україна потрапила до групи C. Там суперниками національної команди стануть Італія, Англія, Північна Македонія і Мальта. Стартовий тур кваліфікації призначений на 23-25 березня, останній – на 19-21 листопада 2023-го. Календар матчів "синьо-жовтих" з'явиться згодом. Із кожної групи вийде по дві команди.
Збірна України в своїй історії тричі виступала на чемпіонатах Європи. На домашньому Євро-2012 та турнірі 2016 року національна команда не змогла вийти з групи, а на Євро-2020 торік дійшла до чвертьфіналу.
Склад усіх груп кваліфікації до Євро-2024:
Група A: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр
Група B: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар
Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта
Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія
Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова
Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія
Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва
Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Маріно
Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра
Група J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн
До слова, раніше розібрали підстави для відставки Петракова з посади керманича збірної України.
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