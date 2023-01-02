RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сборная Украины в 2023 году: полное расписание матчей национальной команды

Фото: Сборная Украины в отборе к ЧМ-2022 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В течение 2023 года сборная Украины проведет 8 официальных поединков. Все они пройдут в рамках квалификации к чемпионату Европы-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Поскольку фамилия кормчего "сине-желтых" до сих пор остается тайной, то контрольные матчи в этом году еще не планировали. Зато украинская сборная сразится за путевку на Евро-2024.

На 23 марта назначен стартовый тур отбора, который национальная команда пропустит. Начнет квалификационный турнир сборная Украины со второго тура, в котором встретится с Англией на выезде (26 марта).

В июне "сине-желтые" сыграют выездной матч против Северной Македонии и дома примут сборную Мальты. Сложнейшим периодом станет сентябрь, на который назначили поединки со сборными Англии (9 сентября) и Италии (12 сентября).

Еще два матча Украины проведет в октябре. В частности, с македонцами сыграют дома (14 октября), а с Мальтой – на выезде (17 октября). В финальном туре 21 ноября сборная Украины на собственном поле будет противостоять итальянцам.

Список матчей сборной Украины в 2023 году:

  • Англия – Украина, 26 марта, 19:00
  • Северная Македония – Украина, 16 июня, 21:45
  • Украина – Мальта, 19 июня, 21:45
  • Украина – Англия, 9 сентября, 19:00
  • Италия – Украина, 12 сентября, 21:45
  • Украина – Северная Македония, 14 октября, 16:00
  • Мальта – Украина, 17 октября, 21:45
  • Украина – Италия, 21 ноября, 21:45

УЕФА по результатам жеребьевки сформировал 10 отборочных групп. На чемпионат Европы в Германии выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Еще одну путевку получила хозяйка турнира, а 3 места зарезервированы за победителями плей-офф Лиги наций.

К слову, накануне составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, ранее подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныСборная АнглииСборная Италии