Збірна Словаччини оголосила розширений склад на Євро-2024: вона змагатиметься з Україною
Словацький футбольний союз опублікував попередню заявку національної команди перед чемпіонатом Європи 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Тренерський штаб на чолі з Франческо Кальцоною викликав до табору "соколів" 32-х виконавців. Ще 11 футболістів потрапили в резервний список збірної.
У кожній лінії словацької національної команди опинився зірковий гравець. Зокрема, виклик отримали воротар англійського "Ньюкасла" Мартін Дубравка, оборонець "Парі Сен-Жермен" Мілан Шкріняр, півзахисник італійського "Наполі" Станіслав Лоботка та нападник празької "Спарти" Лукаш Гараслін. Загалом до збірної потрапили представники понад десятка чемпіонатів.
Перед Євро-2024 збірна Словаччини проведе два спаринги. На 5 червня запланований товариський матч проти Сан-Марино, а на 9 червня підопічні Кальцони зустрінуться з Уельсом. Перший поєдинок на європейській першості словацька команда зіграє 17 червня проти Бельгії.
Попередній список збірної Словаччини на чемпіонат Європи-2024:
Воротарі: Дубравка, Родак, Равас, Такач
Захисники: Пекарік, Дьємбер, Вавро, Шкріняр, Оберт, Ганцко, Де Марко, Томіч, Коша, Кмет
Півзахисники: Кадак, Беро, Ріго, Грошовскій, Лоботка, Дуда, Голлі, Бенеш, Куцка
Нападники: Дюріш, Суслов, Шранц, Боженик, Полівка, Завер, Гараслін, Стрелец, Тупта
Резерв: Белко, Лудха, Нємчик, Покорний, Ірка, Капралік, Бобчек, Прекоп, Зреляк, Бартош, Гайдош
Що відомо про Євро-2024
Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.
Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.
Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.
У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.
До слова, раніше підвели підсумки виступів Довбика та інших українців у європейських чемпіонатах.
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