Збірна Словаччини оголосила розширений склад на Євро-2024: вона змагатиметься з Україною

Словацький футбольний союз опублікував попередню заявку національної команди перед чемпіонатом Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Тренерський штаб на чолі з Франческо Кальцоною викликав до табору "соколів" 32-х виконавців. Ще 11 футболістів потрапили в резервний список збірної.

У кожній лінії словацької національної команди опинився зірковий гравець. Зокрема, виклик отримали воротар англійського "Ньюкасла" Мартін Дубравка, оборонець "Парі Сен-Жермен" Мілан Шкріняр, півзахисник італійського "Наполі" Станіслав Лоботка та нападник празької "Спарти" Лукаш Гараслін. Загалом до збірної потрапили представники понад десятка чемпіонатів.

Перед Євро-2024 збірна Словаччини проведе два спаринги. На 5 червня запланований товариський матч проти Сан-Марино, а на 9 червня підопічні Кальцони зустрінуться з Уельсом. Перший поєдинок на європейській першості словацька команда зіграє 17 червня проти Бельгії.

Попередній список збірної Словаччини на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Дубравка, Родак, Равас, Такач

Захисники: Пекарік, Дьємбер, Вавро, Шкріняр, Оберт, Ганцко, Де Марко, Томіч, Коша, Кмет

Півзахисники: Кадак, Беро, Ріго, Грошовскій, Лоботка, Дуда, Голлі, Бенеш, Куцка

Нападники: Дюріш, Суслов, Шранц, Боженик, Полівка, Завер, Гараслін, Стрелец, Тупта

Резерв: Белко, Лудха, Нємчик, Покорний, Ірка, Капралік, Бобчек, Прекоп, Зреляк, Бартош, Гайдош

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.