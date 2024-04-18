Євро-2024: хто та як транслюватиме турнір в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "MEGOGO Спорт Україна" .

Цьогорічний Євро покажуть на території України. MEGOGO готується транслювати всі матчі європейської першості.

Платна платформа покаже наживо 51 матч турніру. Натомість частину поєдинків у прямому ефірі транслюватимуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо). Ці трансляції будуть доступні безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах.

Суспільний мовник покаже матч-відкриття, один поєдинок групового етапу на день, зокрема і матчі збірної України, а також половину протистоянь в 1/8 фіналу та чвертьфіналів, обидва півфінали та фінал. Якщо "синьо-жовті" проб'ються в плей-офф, то "Суспільне" транслюватиме всі поєдинки команди Сергія Реброва.

Наразі суспільний мовник і MEGOGO розподілили матчі групового етапу Євро-2024. Натомість поєдинки плей-офф, які покаже "Суспільне", визначаться вже під час турніру. Для обох трансляторів усі матчі прокоментують коментатори MEGOGO.

Фото: Розподіл матчів групового етапу турніру між MEGOGO та регіональними телеканалами "Суспільного" (MEGOGO)