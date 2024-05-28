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Сборная Словакии объявила расширенный состав на Евро-2024: она сразится с Украиной

Братислава, Вторник 28 мая 2024 14:18
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Сборная Словакии объявила расширенный состав на Евро-2024: она сразится с Украиной Фото: "Соколы" встретятся с командой Сергея Реброва (facebook.com/sfzofficial)
Автор: Антон Федорцив

Словацкий футбольный союз обнародовал предварительную заявку национальной команды перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Тренерский штаб во главе с Франческо Кальцоной вызвал в лагерь "соколов" 32 исполнителя. Еще 11 футболистов попали в резервный перечень сборной.

В каждой линии словацкой команды оказался звездный игрок. В частности, вызов получили вратарь английского "Ньюкасла" Мартин Дубравка, защитник "Пари Сен-Жермен" Милан Шкриньяр, полузащитник итальянского "Наполи" Станислав Лоботко и нападающий пражской "Спарты" Лукаш Гараслин. В общей сложности в сборную попали представители более десятка чемпионатов.

Перед Евро-2024 сборная Словакии проведет два спарринга. На 5 июня запланирован товарищеский матч против Сан-Марино, а на 9 июня подопечные Кальцоны встретятся с Уэльсом. Первый поединок на европейском первенстве словацкая команда сыграет 17 июня против Бельгии.

Предварительный список сборной Словакии на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Дубравка, Родак, Равас, Такач

Защитники: Пекарик, Дьембер, Вавро, Шкриньяр, Оберт, Ганцко, Де Марко, Томич, Коша, Кмет

Полузащитники: Кадак, Беро, Риго, Грошовский, Лоботка, Дуда, Голли, Бенеш, Куцка

Нападающие: Дюриш, Суслов, Шранц, Боженик, Поливка, Завер, Гараслин, Стрелец, Тупта

Резерв: Белко, Лудха, Немчик, Покорный, Ирка, Капралик, Бобчек, Прекоп, Зреляк, Бартош, Гайдош

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.

К слову, ранее подвели итоги выступлений Довбика и других украинцев в европейских чемпионатах.

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