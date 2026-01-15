Збирають інформацію для ворога: українці повідомляють про перевірки та тиск у Білорусі

Чоловіки з України, які нелегально потрапили на територію Білорусі, повідомляють про обов'язкові допити одразу після затримання.

За їхніми словами, спілкування відбувається в закритих приміщеннях, а запитання ставлять люди без розпізнавальних знаків. Характер розмов дозволяє припускати участь представників силових структур.

Інтерес до військової інформації

Основний акцент під час допитів робиться на маршрутах пересування української військової техніки, місцях її тимчасового розміщення, а також районах влучень російських ракет і безпілотників. Співрозмовники стверджують, що запитання мають системний характер і повторюються у різних затриманих.

Вилучення телефонів і документів

Українці також розповідають, що під час перевірок у них повністю вилучають особисті речі. Забирають телефони, паспорти та інші документи, обмежуючи можливість зв'язку із зовнішнім світом.

Деякі чоловіки відзначають спроби психологічного тиску, зокрема перевірку реакції на згадку військових підрозділів.

Відсутність правового захисту

За словами затриманих, уникнути спілкування з силовиками практично неможливо. Вони підкреслюють, що апеляції до закону або відмова відповідати на запитання не працюють. Рішення ухвалюються на місці, а особисті речі можуть бути вилучені без пояснень.

Експерти зазначають, що подібні дії можуть свідчити про використання українських ухильників як джерела інформації, яка потенційно може передаватися російським спецслужбам.