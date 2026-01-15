Собирают информацию для врага: украинцы сообщают о проверках и давлении в Беларуси

Мужчины из Украины, нелегально попавшие на территорию Беларуси, сообщают об обязательных допросах сразу после задержания.

По их словам, общение проходит в закрытых помещениях, а вопросы задают люди без опознавательных знаков. Характер разговоров позволяет предполагать участие представителей силовых структур.

Интерес к военной информации

Основной акцент во время допросов делается на маршрутах передвижения украинской военной техники, местах ее временного размещения, а также районах попаданий российских ракет и беспилотников. Собеседники утверждают, что вопросы носят системный характер и повторяются у разных задержанных.

Изъятие телефонов и документов

Украинцы также рассказывают, что во время проверок у них полностью изымают личные вещи. Забирают телефоны, паспорта и другие документы, ограничивая возможность связи с внешним миром.

Некоторые мужчины отмечают попытки психологического давления, в том числе проверку реакции на упоминание военных подразделений.

Отсутствие правовой защиты

По словам задержанных, избежать общения с силовиками практически невозможно. Они подчеркивают, что апелляции к закону или отказ отвечать на вопросы не работают. Решения принимаются на месте, а личные вещи могут быть изъяты без объяснений.

Эксперты отмечают, что подобные действия могут свидетельствовать об использовании украинских уклонистов в качестве источника информации, которая потенциально может передаваться российским спецслужбам.