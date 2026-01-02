ua en ru
Пт, 02 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У 2025 році затримали близько 1400 людей, які намагалися перетнути кордон із Білоруссю, - ДПСУ

П'ятниця 02 січня 2026 02:56
UA EN RU
У 2025 році затримали близько 1400 людей, які намагалися перетнути кордон із Білоруссю, - ДПСУ Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Едуард Ткач

Упродовж 2025 року було затримано приблизно 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, найбільшу кількість спроб перетнути кордон фіксують саме на кордонах з країнами ЄС. Водночас є випадки перетнути кордон з Білоруссю.

"Найбільше спроб перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу, на напрямку кордону з Білоруссю також є спроби незаконного перетину кордону. І ми цих порушників затримуємо. У 2025 році затримано близько 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на цьому напрямку", - сказав Демченко.

Також речник ДПСУ додав, що у порівнянні з літнім періодом, наразі кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася.

Перетин кордону

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні закрили кордони для військовозобов'язаних осіб від 18 до 60 років. Хоча в 2025 році ситуацію трохи спростили і дозволили виїжджати чоловікам, яким до 22 років.

У зв'язку із закриттям кордонів деякі люди намагаються перетнути їх незаконно. Так, виходячи зі слів Демченка, сказаних у серпні, з початку 2025 року за порушення прикордонного законодавства було затримано понад 13 тисяч громадян.

Причому він зазначив, що деяких порушників затримують неодноразово. За його словами, адміністративні протоколи і судові рішення фактично не стримують порушників від повторних дій.

Також у тому ж серпні Демченко говорив, що ОЗУ, які займаються нелегальною переправкою людей через кордон, залучають до своїх схем, зокрема, неповнолітніх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Війна в Україні Кордон з Білоруссю
Новини
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Міністр оборони Словаччини заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем