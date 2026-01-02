У 2025 році затримали близько 1400 людей, які намагалися перетнути кордон із Білоруссю, - ДПСУ

Упродовж 2025 року було затримано приблизно 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білоруссю.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, найбільшу кількість спроб перетнути кордон фіксують саме на кордонах з країнами ЄС. Водночас є випадки перетнути кордон з Білоруссю.

"Найбільше спроб перетину кордону залишається на кордоні з країнами Європейського Союзу, на напрямку кордону з Білоруссю також є спроби незаконного перетину кордону. І ми цих порушників затримуємо. У 2025 році затримано близько 1400 осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон на цьому напрямку", - сказав Демченко.

Також речник ДПСУ додав, що у порівнянні з літнім періодом, наразі кількість спроб незаконного перетину кордону зменшилася.