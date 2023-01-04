Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти в Донецькій області - засуджено ще чотирьох агентів РФ

Ще чотири поплічники російських окупантів отримали від 6 до 8 років позбавлення волі. Вони збирали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що російських агентів насамперед цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.
Окрім того, зловмисники інформували загарбників про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких росіяни здійснювали ракетні удари.
Посібників затримали у ході спецоперації СБУ у Донецької області у попередні місяці.
Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.
Зокрема, серед засуджених - ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.
Ще однією зловмисницею виявилась колишня електромонтерка з Добропілля, що передавала росіянам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з ворогом вона підтримувала через свою знайому з тимчасово окупованої території регіону.
Зазначається, що отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.
Суд визнав зловмисників винними за:
Нагадаємо, у Херсоні викрили ще одного колаборанта, який охороняв захоплені росіянами адміністративні будівлі під час окупації міста.
До того ж, у Тернополі викрили ботоферму, через яку поширювали наративи Кремля.
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