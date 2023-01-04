RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Собирали данные о HIMARS и энергообъектах в Донецкой области - осуждены еще четыре агента РФ

Фото: еще четырех агентов РФ осудили за сбор данных об HIMARS и энергообъектах в Донецкой области (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Еще четыре приспешника российских оккупантов получили от 6 до 8 лет лишения свободы. Они собирали информацию о подразделениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что российских агентов, прежде всего, интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Кроме того, злоумышленники информировали захватчиков о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым россияне совершали ракетные удары.

Пособников задержалив ходе спецоперации СБУ в Донецкой области в предыдущие месяцы.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.

В частности, среди осужденных - вражеский информатор, который пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Еще одной злоумышленницей оказалась бывшая электромонтерка из Доброполья, которая передавала россиянам информацию о возобновлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с врагом она поддерживала через свою знакомую с временно оккупированной территории региона.

Отмечается, что полученные сведения были нужны захватчикам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными по:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами военных формирований, совершенном в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса.

Напомним, в Херсоне разоблачили еще одного коллаборанта, который охранял захваченные россиянами административные здания во время оккупации города.

К тому же в Тернополе разоблачили ботоферму, через которую распространяли нарративы Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныДонецкая область