Охороняв захоплені росіянами адмінбудівлі. СБУ затримала в Херсоні колаборанта

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта. Він охороняв захоплені російськими військами адміністративні будівлі під час окупації міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

"Зловмисником виявився мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Фото: СБУ затримала в Херсоні ще одного колаборанта (ssu.gov.ua)

Як розповіли в СБУ, за це чоловіку запропонували "посаду" в створеному росіянами так званому "управлении МВД по городу Херсону".

Там він добровільно погодився увійти до складу "отдельного батальона патрульно-постовой службы РФ".

За даними правоохоронців, після так званого "призначення" окупанти вручили зраднику зброю та російську форму.

Так, серед основних завдань колаборанта була охорона захоплених адмінбудівель, в яких військові РФ облаштували місцеві окупаційні органи. Також він брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

"Під час таких "нальотів" здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона зловмисник хотів "загубитись" у місті й таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали", - повідомили в СБУ.

Вказано, що в колаборанта виявили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) ККУ.

Суд вже обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Херсоні колишню главу "філії російської залізниці", яка допомагала перекидати в Україну військові ешелони з РФ.

Додамо, також правоохоронці затримали мешканця Чорнобаївки, який під час окупації допомагав росіянам та закликав брати участь у "референдумі".