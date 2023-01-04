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У Тернополі викрили ботоферму, через яку поширювали кремлівські наративи

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Тернопіль, Середа 04 січня 2023 03:21
У Тернополі викрили ботоферму, через яку поширювали кремлівські наративи Фото: кіберполіція та СБУ ліквідували ботоферму у Тернополі (tp.npu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Правоохоронці в Тернопільській області зупинили діяльність ботоферми, яка дозволяла реєструвати анонімні облікові записи для поширення ворожого контенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

Заходи щодо викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління СБУ та слідчими поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, що житель Тернополя у своїй квартирі організував роботу апаратно-програмного комплексу, який використав потужності близько 30 тисяч сім-карт для реєстрації великої кількості облікових записів.

За словами старшого інспектора з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області Романа Свірського, з фейкових аккаунтів у соцмережах поширювали неправдиву інформацію та протиправний контент, у тому числі й на веб-ресурсах, заборонених на території України.

"Зокрема дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади", - розповіли правоохоронці.

Під час обшуку було вилучено близько 30 тисяч сім-карток, 29 GSM-шлюзів, а також комп'ютерна техніка, яка підтримувала цілодобову роботу комплексу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 КК (несанкціоноване втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Фігуранту загрожує 8 років ув'язнення. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що у листопаді 2022 року СБУ ліквідувала велику ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди.

Також нагадаємо, що перед цим на Прикарпатті виявили ботоферму, яка створювала фейкові акаунти на користь РФ.

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