Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти в Донецькій області - засуджено ще чотирьох агентів РФ

Ще чотири поплічники російських окупантів отримали від 6 до 8 років позбавлення волі. Вони збирали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що російських агентів насамперед цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Окрім того, зловмисники інформували загарбників про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких росіяни здійснювали ракетні удари.

Посібників затримали у ході спецоперації СБУ у Донецької області у попередні місяці.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.

Зокрема, серед засуджених - ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Ще однією зловмисницею виявилась колишня електромонтерка з Добропілля, що передавала росіянам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з ворогом вона підтримувала через свою знайому з тимчасово окупованої території регіону.

Зазначається, що отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.

Суд визнав зловмисників винними за: