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Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти в Донецькій області - засуджено ще чотирьох агентів РФ

Новость на русском →
Середа 04 січня 2023 12:22
Збирали дані про HIMARS та енергооб’єкти в Донецькій області - засуджено ще чотирьох агентів РФ Фото: ще чотирьох агентів РФ засудили за збір даних про HIMARS та енергооб’єкти в Донецькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ще чотири поплічники російських окупантів отримали від 6 до 8 років позбавлення волі. Вони збирали інформацію про підрозділи Сил оборони та об’єкти критичної інфраструктури у прифронтових районах Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що російських агентів насамперед цікавили місця базування та переміщення українських військ на Бахмутському і Краматорському напрямках.

Окрім того, зловмисники інформували загарбників про технічний стан енергогенеруючих об’єктів, по яких росіяни здійснювали ракетні удари.

Посібників затримали у ході спецоперації СБУ у Донецької області у попередні місяці.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм покарання від 6 до 8 років позбавлення волі.

Зокрема, серед засуджених - ворожий інформатор, який намагався виявити бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Ще однією зловмисницею виявилась колишня електромонтерка з Добропілля, що передавала росіянам інформацію про відновлення електропостачання в районі. Комунікацію з ворогом вона підтримувала через свою знайому з тимчасово окупованої території регіону.

Зазначається, що отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки повторних обстрілів критичної інфраструктури.

Суд визнав зловмисників винними за:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Херсоні викрили ще одного колаборанта, який охороняв захоплені росіянами адміністративні будівлі під час окупації міста.

До того ж, у Тернополі викрили ботоферму, через яку поширювали наративи Кремля.

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Служба безпеки України Донецька область
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