Собирали данные о HIMARS и энергообъектах в Донецкой области - осуждены еще четыре агента РФ
Еще четыре приспешника российских оккупантов получили от 6 до 8 лет лишения свободы. Они собирали информацию о подразделениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что российских агентов, прежде всего, интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Кроме того, злоумышленники информировали захватчиков о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым россияне совершали ракетные удары.
Пособников задержалив ходе спецоперации СБУ в Донецкой области в предыдущие месяцы.
Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.
В частности, среди осужденных - вражеский информатор, который пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.
Еще одной злоумышленницей оказалась бывшая электромонтерка из Доброполья, которая передавала россиянам информацию о возобновлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с врагом она поддерживала через свою знакомую с временно оккупированной территории региона.
Отмечается, что полученные сведения были нужны захватчикам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.
Суд признал злоумышленников виновными по:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами военных формирований, совершенном в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса.
Напомним, в Херсоне разоблачили еще одного коллаборанта, который охранял захваченные россиянами административные здания во время оккупации города.
К тому же в Тернополе разоблачили ботоферму, через которую распространяли нарративы Кремля.
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