Собирали данные о HIMARS и энергообъектах в Донецкой области - осуждены еще четыре агента РФ

Еще четыре приспешника российских оккупантов получили от 6 до 8 лет лишения свободы. Они собирали информацию о подразделениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что российских агентов, прежде всего, интересовали места базирования и перемещения украинских войск на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Кроме того, злоумышленники информировали захватчиков о техническом состоянии энергогенерирующих объектов, по которым россияне совершали ракетные удары.

Пособников задержалив ходе спецоперации СБУ в Донецкой области в предыдущие месяцы.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил им наказание от 6 до 8 лет лишения свободы.

В частности, среди осужденных - вражеский информатор, который пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Еще одной злоумышленницей оказалась бывшая электромонтерка из Доброполья, которая передавала россиянам информацию о возобновлении электроснабжения в районе. Коммуникацию с врагом она поддерживала через свою знакомую с временно оккупированной территории региона.

Отмечается, что полученные сведения были нужны захватчикам для подготовки повторных обстрелов критической инфраструктуры.

Суд признал злоумышленников виновными по: