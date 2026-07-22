Збираєтеся за кордон? У ПФУ пояснили, що буде з субсидією

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Виїзд за кордон не означає автоматичну втрату субсидії. Якщо один із членів домогосподарства виїхав за кордон, це саме по собі не є підставою для скасування виплати. Однак тривале перебування за межами України може вплинути на склад домогосподарства, який враховують під час розрахунку субсидії.

Якщо один із членів домогосподарства виїхав за кордон, це саме по собі не є підставою для скасування виплати. Однак тривале перебування за межами України може вплинути на склад домогосподарства, який враховують під час розрахунку субсидії. Важливі 60 днів. Якщо людина перебуває за кордоном понад 2 місяці, її можуть не враховувати під час розрахунку субсидії. У такому разі дохід цієї особи не беруть до уваги, а субсидію розраховують на інших членів домогосподарства.

Якщо людина перебуває за кордоном понад 2 місяці, її можуть не враховувати під час розрахунку субсидії. У такому разі дохід цієї особи не беруть до уваги, а субсидію розраховують на інших членів домогосподарства. Про виїзд потрібно повідомити ПФУ. Отримувач субсидії має повідомити Пенсійний фонд про тривале перебування члена домогосподарства або його сім’ї за кордоном. Якщо цього не зробити, може виникнути переплата, яку доведеться повернути, а виплату субсидії можуть припинити.

Виїзд одного з членів домогосподарства за кордон не означає, що сім’я автоматично втратить житлову субсидію.

Водночас тривале перебування людини за межами України може вплинути на розмір допомоги, а про такі обставини потрібно повідомити Пенсійний фонд України.

Якщо людина перебуває за кордоном понад 60 днів, її не враховують під час розрахунку субсидії. Відповідно, дохід цієї особи не беруть до уваги, а соціальні норми житла та нормативи споживання комунальних послуг розраховують без неї. При цьому інші члени домогосподарства можуть продовжити отримувати допомогу.

Отримувач субсидії повинен повідомити ПФУ, якщо член домогосподарства або його сім’ї перебуває за кордоном понад 60 днів у періоді, на який призначено виплату. Якщо цього не зробити, а під час розрахунку допомоги врахувати таку особу, може виникнути переплата. У такому разі виплату можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути.

Водночас саме перебування за кордоном понад 60 днів під час воєнного стану не є автоматичною підставою для відмови в субсидії всій сім’ї. Якщо частина домогосподарства залишається в Україні та фактично проживає за відповідною адресою, допомогу можуть призначити саме на цих людей.

Якщо ж за кордоном перебувають усі члени домогосподарства, субсидію не призначають, оскільки за адресою ніхто фактично не проживає та не споживає комунальні послуги.