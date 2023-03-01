Збільшують кількість "хороших" росіян: розвідники показали ефективну роботу дронів

Лише за останні декілька днів на Куп'янському напрямку наші розвідники здійснили близько 120 вильотів дронів. Внаслідок успішних операцій кількість "хороших" росіян збільшилась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної прикордонної служби України.

"Щодня пілоти бойових дронів проводять розвідку, корегують вогонь артилерії та супроводжують бойові групи. За останні декілька днів лише на Куп’янському напрямку у них - 117 вильотів, 48 виявлених місць розташування ворога та 16 одиниць військової техніки. У взаємодії з артилерією кількість "хороших" сусідів значно збільшилась", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідники нещодавно розповіли чому дрони стали для них незамінними помічниками та продемонстрували нарізки з успішних операцій на фронті.

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