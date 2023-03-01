ua ru
Ср, 01 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Збільшують кількість "хороших" росіян: розвідники показали ефективну роботу дронів

Новость на русском →
Середа 01 березня 2023 16:34
Збільшують кількість "хороших" росіян: розвідники показали ефективну роботу дронів Фото: розвідники показали ефективну роботу дронів (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за останні декілька днів на Куп'янському напрямку наші розвідники здійснили близько 120 вильотів дронів. Внаслідок успішних операцій кількість "хороших" росіян збільшилась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Державної прикордонної служби України.

"Щодня пілоти бойових дронів проводять розвідку, корегують вогонь артилерії та супроводжують бойові групи. За останні декілька днів лише на Куп’янському напрямку у них - 117 вильотів, 48 виявлених місць розташування ворога та 16 одиниць військової техніки. У взаємодії з артилерією кількість "хороших" сусідів значно збільшилась", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що розвідники нещодавно розповіли чому дрони стали для них незамінними помічниками та продемонстрували нарізки з успішних операцій на фронті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
Череватий розповів, чи є рішення про виведення українських військ із Бахмута
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу