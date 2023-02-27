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Cучасна війна - сучасні рішення: розвідники показали, як виконують операції з дронами

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Понеділок 27 лютого 2023 16:30
Cучасна війна - сучасні рішення: розвідники показали, як виконують операції з дронами Фото: розвідники показали, як виконують операції з дронами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Дрони стали незамінні помічники українських розвідників, які допомагають нашим воїнам більш безпечно виконувати завдання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Робимо розвідку, дізнаємось хто та де знаходиться, де противник, що в нього є, яка в нього зброя, техніка. Ми можемо гранати накидувати, взяти в полон й повернутись назад", - пояснив військовий.

На дрон військові можуть прикріпити систему скиду та гранату з додатковим хвостовиком. Після цього його підіймають у повітря та шукають ціль.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Бахмуті прикордонники у ближньому бою знищили окупантів-штурмовиків.

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