Cучасна війна - сучасні рішення: розвідники показали, як виконують операції з дронами

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони України.

"Робимо розвідку, дізнаємось хто та де знаходиться, де противник, що в нього є, яка в нього зброя, техніка. Ми можемо гранати накидувати, взяти в полон й повернутись назад", - пояснив військовий.

На дрон військові можуть прикріпити систему скиду та гранату з додатковим хвостовиком. Після цього його підіймають у повітря та шукають ціль.