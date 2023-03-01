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Увеличивают количество "хороших" россиян: разведчики показали эффективную работу дронов

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Среда 01 марта 2023 16:34
Увеличивают количество "хороших" россиян: разведчики показали эффективную работу дронов Фото: разведчики показали эффективную работу дронов (facebook.com/usofcom)
Автор: Сергей Пышкин

Только за последние несколько дней на Купянском направлении наши разведчики совершили около 120 вылетов дронов. В результате успешных операций количество "хороших" россиян увеличилось.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Ежедневно пилоты боевых дронов проводят разведку, корректируют огонь артиллерии и сопровождают боевые группы. За последние несколько дней только на Купянском направлении у них - 117 вылетов, 48 обнаруженных месторасположений врага и 16 единиц военной техники. Во взаимодействии с артиллерией количество "хороших" соседей значительно увеличилась", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что разведчики недавно рассказали , почему дроны стали для них незаменимыми помощниками и продемонстрировали нарезки с успешными операциями на фронте.

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