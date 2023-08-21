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Ігнат розповів, скільки винищувачів потрібно Україні для отримання переваги в небі

Понеділок 21 серпня 2023 15:07
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Ігнат розповів, скільки винищувачів потрібно Україні для отримання переваги в небі Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні потрібно близько 128 винищувачів для отримання переваги в небі та заміни старого авіаційного парку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Радіо Свобода".

"128 винищувачів необхідні Україні для того, щоб замінити старий авіаційний парк техніки - така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ", - сказав він.

Він зазначив, що якщо Україні передадуть 42 винищувачі, вона зможе створити близько чотирьох авіаційних бригад.

"Зрозуміло, що війна може внести свої корективи, але понад 100 літаків дійсно таки потрібно, щоб розосередити їх на різних аеродромах, щоб вони реагували на різні виклики і завдавати ударів по різних цілях. І по літаках, і по наземних і по тилах противника, зокрема", - сказав він.

F-16 для України

Україні потрібні винищувачі як для захисту території від російських обстрілів, так і для того, аби наші бійці змогли скласти конкуренцію росіянам у повітрі.

Нещодавно США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів. При цьому радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримає літаки після завершення навчання пілотів.

Також повідомлялося, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі, а Данія - ще 19.

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F-16 Воздушные силы Украины
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