Збільшила кількість патрулів й не тільки. РФ посилила тиск на цивільних в Криму

Російські окупанти посилили контррозвідувальний режим на території Керченського півострова Криму. Збільшили кількість патрулів, перевірок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Російські окупанти посилили контррозвідувальний та поліцейський режим на тимчасово окупованій території Керченського півострова АР Крим. Так, з 26 квітня, окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта", - пише пресслужба.