Увеличила количество патрулей и не только. РФ усилила давление на гражданских в Крыму

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной территории Керченского полуострова АР Крым. Так, с 26 апреля, оккупанты увеличили количество патрулей, на дорогах местного значения усилили посты полиции сотрудниками ФСБ РФ, которые осуществляют выборочные проверки гражданского населения, в частности проверяют мобильные телефоны и наличие российского паспорта", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Луганской области россияне также усилили контрразведывательный режим из-за опасений утечки информации по дислокации их подразделений.

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