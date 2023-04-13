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Бояться витоку інформації. У Луганській області окупанти посилюють контррозвідувальний режим

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Луганська область, Четвер 13 квітня 2023 18:58
Бояться витоку інформації. У Луганській області окупанти посилюють контррозвідувальний режим Фото: у Луганській області окупанти посилюють контррозвідувальний режим (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"В окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим у регіоні збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Також окупанти заборонили жителям району виїжджати із населених пунктів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Також раніше ми писали, що окупанти в Луганській і Запорізькій областях продовжують посилювати контррозвідувальний режим. Зокрема, через побоювання витоку інформації про місцезнаходження своїх військових.

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