Бояться витоку інформації. У Луганській області окупанти посилюють контррозвідувальний режим
У тимчасово окупованій Луганській області росіяни посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"В окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим у регіоні збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Також окупанти заборонили жителям району виїжджати із населених пунктів.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
Також раніше ми писали, що окупанти в Луганській і Запорізькій областях продовжують посилювати контррозвідувальний режим. Зокрема, через побоювання витоку інформації про місцезнаходження своїх військових.
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