Бояться витоку інформації. У Луганській області окупанти посилюють контррозвідувальний режим

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У зв'язку з цим у регіоні збільшилась кількість патрулів. Під час обходу помешкань, у людей відбираються мобільні телефони. Також окупанти заборонили жителям району виїжджати із населених пунктів.

"В окремих населених пунктах Троїцького району Луганської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Також раніше ми писали, що окупанти в Луганській і Запорізькій областях продовжують посилювати контррозвідувальний режим. Зокрема, через побоювання витоку інформації про місцезнаходження своїх військових.

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