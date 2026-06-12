Збільшення зарплат військовим: Кабмін озвучив строк запуску реформи

"Міноборони наразі готує реформу, яка буде передбачати збільшення доплат для військовослужбовців. Це великі кошти, ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах", - сказала Свириденко.

За її словами, ці зміни також передбачатимуть визначення більш конкретних термінів служби.

"Це все на стороні Міністерства оборони. В найближчі тижні ми готові з цією реформою виходити і запроваджувати її", - додала прем'єр.