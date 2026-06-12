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Увеличение зарплат военным: Кабмин озвучил срок запуска реформы

10:33 12.06.2026 Пт
2 мин
Когда Минобороны представит реформу?
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

Уже в ближайшие недели Министерство обороны представит реформу с увеличением доплат военнослужащим.

Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на Часе вопросов к правительству.

"Минобороны сейчас готовит реформу, которая будет предусматривать увеличение доплат для военнослужащих. Это большие средства, мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующих периодах", - сказала Свириденко.

По ее словам, эти изменения также будут предусматривать определение более конкретных сроков службы.

"Это все на стороне Министерства обороны. В ближайшие недели мы готовы с этой реформой выходить и вводить ее", - добавила премьер.

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Повышение зарплат военным

Напомним, в Украине готовят масштабные изменения в армии: военнослужащим в тылу и на передовой планируют повысить зарплаты, для пехоты ввести специальные контракты, а мобилизованных - начнут "демобилизовать".

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих планируется установить на уровне 30 тысяч гривен. Кроме того, для защитников будут предусмотрены и доплаты.

Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. При этом он отметил, что финансирование на это пока отсутствует.

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