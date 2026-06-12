Увеличение зарплат военным: Кабмин озвучил срок запуска реформы

Уже в ближайшие недели Министерство обороны представит реформу с увеличением доплат военнослужащим.
Как сообщает РБК-Украина, об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила на Часе вопросов к правительству.
"Минобороны сейчас готовит реформу, которая будет предусматривать увеличение доплат для военнослужащих. Это большие средства, мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующих периодах", - сказала Свириденко.
По ее словам, эти изменения также будут предусматривать определение более конкретных сроков службы.
"Это все на стороне Министерства обороны. В ближайшие недели мы готовы с этой реформой выходить и вводить ее", - добавила премьер.
Напомним, в Украине готовят масштабные изменения в армии: военнослужащим в тылу и на передовой планируют повысить зарплаты, для пехоты ввести специальные контракты, а мобилизованных - начнут "демобилизовать".
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что минимальный уровень денежного обеспечения военнослужащих планируется установить на уровне 30 тысяч гривен. Кроме того, для защитников будут предусмотрены и доплаты.
Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. При этом он отметил, что финансирование на это пока отсутствует.