Увеличение зарплат военным: Кабмин озвучил срок запуска реформы

"Минобороны сейчас готовит реформу, которая будет предусматривать увеличение доплат для военнослужащих. Это большие средства, мы сейчас рассчитываем, каким образом нам сбалансировать бюджет для того, чтобы обеспечить непрерывность этих выплат как в этом году, так и в последующих периодах", - сказала Свириденко.

По ее словам, эти изменения также будут предусматривать определение более конкретных сроков службы.

"Это все на стороне Министерства обороны. В ближайшие недели мы готовы с этой реформой выходить и вводить ее", - добавила премьер.